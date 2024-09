Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung

Finanzielle Zulagen in der Betreuung sollen vielerorts Personal locken. Dies ist Teil eines Bieterwettkampfes, in dem sich die Kommunen schon längst befinden, meint der Leonberger Redakteur Marius Venturini

Marius Venturini 28.09.2024 - 07:09 Uhr

Eltern am Rande des Nervenzusammenbruchs – so könnte man das beschreiben, was Familien häufig durchmachen, wenn der Nachwuchs das Kindergartenalter erreicht. Auch wenn sich zahlreiche Kommunen damit brüsten, den Bedarf abdecken zu können, ist die Suche nach einem Betreuungsplatz vielerorts nervenaufreibend. Und ist schließlich einer gefunden, heißt das noch lange nicht, dass die Kinder dort auch ohne größere Ausfallzeiten umsorgt werden. Stichwort: Fachkräftemangel.