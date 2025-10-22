Ob in der Gastronomie, im Handwerk oder in der Fleischverarbeitung – viele Mangelberufe in Deutschland hängen stark von Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte ab.
In vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte überdurchschnittlich stark vertreten. So hatten 60 Prozent der Beschäftigten in der Schweiß- und Verbindungstechnik im Jahr 2024 eine Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Sie selbst oder beide Elternteile waren also seit dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert. In sogenannten Engpassberufen herrscht oder droht laut Analyse der Bundesagentur für Arbeit ein Fachkräftemangel.