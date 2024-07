Indische Fachkräfte als Retter in der Not?

Baden-Württemberg und der Bundesstaat Maharashtra verstärken ihre Kooperation mit der Eröffnung einer indischen Repräsentanz in Stuttgart. Lassen sich auf diesem Weg mehr Fachkräfte anwerben?

Matthias Schiermeyer 31.07.2024 - 17:42 Uhr

Wenn es um die weltweite Suche nach Fachkräften geht, dann kommt immer öfter Indien ins Spiel. Das mit gut 1,4 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichste Land der Erde hat – theoretisch – ein schier unerschöpfliches Reservoir an jungen Menschen. Daher haben auch die Landesregierung und diverse Verbände aus Baden-Württemberg längst ihre Fühler ausgestreckt. Und am Mittwoch haben die Inder eine Niederlassung, das „Maharashtra House“ in Stuttgart-Fasanenhof, eröffnet.