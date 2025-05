OB-Kandidat in Sindelfingen Die Jugend liegt Lukas Rosengrün am Herzen

Weil er in Sindelfingen aufgewachsen ist, hat Lukas Rosengrün eine besondere Beziehung zu der Stadt, in der er am 11. Mai Oberbürgermeister werden will. Statt Prestigeprojekten fordert er eine effizientere Verwaltung sowie Zukunftsinvestitionen in Bildung, soziales Miteinander und die Innenstadt.