Das Fachmagazin «DJ Mag» hat abstimmen lassen: Wo sind die weltweit hundert besten Clubs und Discos? Einer von ihnen befindet sich im Bergischen Land.

dpa 15.04.2026 - 16:35 Uhr

Wuppertal - Der Technoclub "Open Ground" in Wuppertal gehört laut einem Ranking des Fachmagazins "DJ Mag" erstmals zu den hundert besten Clubs der Welt. Der Neueinsteiger aus dem Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen schaffte knapp den Einstieg in die Bestenliste für 2026 - und landete auf Platz 100, wie das Magazin auf seiner Website verkündete.