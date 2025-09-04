Manche packen ihr Leben zwischen zwei Buchdeckel. Andreas Rombold aus Fellbach widmet sich lieber in einem Prachtband der imposanten Historie seines Hauses.
04.09.2025 - 16:00 Uhr
Es gibt sicher nicht wenige Zeitgenossen, die mit fortgeschrittener Lebenszeit und im beginnenden Rentenalter ihre vergangenen Jahrzehnte Revue passieren lassen und die eigenen, mal unfassbaren, mal vielleicht auch banalen Erlebnisse niederzuschreiben. Im Idealfall entsteht daraus ein Buch, das eventuell sogar einen Verlag und dazu eine große Leserschaft findet.