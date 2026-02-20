Die Feuerwehr lädt an diesem Samstag zum 16. Mal zum Funkenfeuer. Ein Fackelumzug führt zum Funkenplatz hinter den Hochhäusern am Lindenweg.
20.02.2026 - 12:52 Uhr
Meterhohe Flammen flackern an diesem Samstag, 21. Februar, wieder in den nächtlichen Himmel von Magstadt. Zum 16. Mal bereits brennen nach dem Aschermittwoch in Magstadt die „Funken“. Die Veranstaltung der Feuerwehr geht auf den alten Brauch zurück, zur Wintersonnenwende die bösen Geister und den kalten Winter mit Feuer vertreiben zu wollen.