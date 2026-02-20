Die Feuerwehr lädt an diesem Samstag zum 16. Mal zum Funkenfeuer. Ein Fackelumzug führt zum Funkenplatz hinter den Hochhäusern am Lindenweg.

Meterhohe Flammen flackern an diesem Samstag, 21. Februar, wieder in den nächtlichen Himmel von Magstadt. Zum 16. Mal bereits brennen nach dem Aschermittwoch in Magstadt die „Funken“. Die Veranstaltung der Feuerwehr geht auf den alten Brauch zurück, zur Wintersonnenwende die bösen Geister und den kalten Winter mit Feuer vertreiben zu wollen.

Am Funkenplatz hinter den Hochhäusern am Lindenweg wird Holz zu einem riesigen Turm aufgeschichtet. Meterhoch ragt der Stapel des Magstadter Funkenfeuers Jahr für Jahr in den Himmel.

Der Fackelumzug startet am Feuerwehr-Gerätehaus, verläuft vorbei am Festplatz mit beheiztem Festzelt bis zum Holzstapel des Funkenfeuers. Beginn des Fackelumzugs ist nach Einbruch der Dämmerung gegen 17.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus.

Begleitet von Guggenmusik von „Grün-Weiß Böblingen“ wird der Fackelumzug von Feuerwehrkameraden in historischen Feuerwehruniformen angeführt, die dann das Funkenfeuer entzünden. Zur musikalischen Unterhaltung spielt die Guggenmusik im Anschluss auch im Festzelt. Zu späterer Stunde wird die Guggenmusik dann von einem DJ abgelöst und die „Funki-Bar“ eröffnet. Parken ist auf den Friedhofsparkplätzen möglich. Die Zufahrt zum Festplatz ist für Fahrzeuge gesperrt.

Nähere Infos gibt es auf der Feuerwehr- Homepage unter www.ffw-magstadt.de.