Zwei Menschen verdanken ihr Leben dem genauen Blick ihrer Mitmenschen. Sie werden mutmaßlich gerade noch rechtzeitig in medizinisch prekären Lagen gefunden.
24.04.2026 - 12:35 Uhr
Gleich zweimal haben diese Woche aufmerksame Bürger ihren betagten Mitmenschen das Leben gerettet. In Hofstetten (Ortenaukreis) fiel einer Frau auf, dass ihr sonst zuverlässiger Nachbar nicht zur Arbeit gegangen war, wie die Polizei mitteilte. Die Rollläden blieben ungeöffnet. Klingeln und Klopfen brachte nichts, also holte sie Hilfe.