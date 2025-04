Zu gleich zwei Einbrüchen ist es in Stuttgart-Nord- und Weilimdorf zwischen Freitag und Dienstag gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nina Scheffel 09.04.2025 - 10:15 Uhr

Unbekannte sind zwischen Freitag, 4. April, und Dienstag, 8. April, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Lurchweg in Stuttgart-Weilimdorf und in ein Einfamilienhaus an der Straße Hauptmannsreute im Stuttgarter Norden eingebrochen.