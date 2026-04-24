In Stuttgart und Baden-Baden klingeln Betrüger an Haustüren und versuchen, Menschen zu einem Wechsel ihres Energieversorgers zu überreden. Was Betroffene beachten sollten.

red/dpa/lsw 24.04.2026 - 15:58 Uhr

Die Stadtwerke Stuttgart und die Stadtwerke Baden-Baden warnen vor Betrügern, die sich bei Haustürbesuchen als Mitarbeitende der Energieversorger ausgeben. Betroffen seien zuletzt vor allem die Stuttgarter Stadtteile Möhringen und Degerloch, teilten die Stadtwerke mit. Im Raum Baden-Baden werde ebenfalls von unseriösen Hausbesuchen berichtet. Die Personen wollten unter anderem die letzte Jahresrechnung sehen und fragten sensible Daten ab, wie Zähler- oder Kundennummern, teils auch Kontoverbindungen - offenbar, um ungewollte Anbieterwechsel für Strom oder Gas zu erreichen.