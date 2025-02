Einbrecher haben in den vergangenen Tagen in Stuttgart-Weilimdorf und im Stuttgarter Osten ihr Unwesen getrieben. Die Polizei ermittelt.

Nina Scheffel 04.02.2025 - 11:16 Uhr

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 30. Januar, und Montag, 3. Februar, in ein Wohnhaus an der Goslarer Straße in Stuttgart-Weilimdorf und am Samstag, 1. Februar, in eine Wohnung an der Libanonstraße im Stuttgarter Osten eingebrochen.