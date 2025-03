Wenn im Sommer die Sonne lockt, zieht es die Menschen ans Wasser - und ins Wasser. Im vergangenen Sommer sind wieder mehr Menschen ertrunken. Was heißt das für das gesamte Jahr 2024?

dpa 13.03.2025 - 05:00 Uhr

Hamburg/Hannover - Bei Badeunfällen in deutschen Gewässern sind bis zum Ende des vergangenen Sommers so viele Menschen gestorben wie lange nicht. Nach einer DLRG-Zwischenbilanz ertranken 2024 bis zum Stichtag 10. September 353 Menschen - im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 278 Opfer, 2019 waren es bis zum Stichtag sogar 365. Die endgültigen Zahlen fürs Gesamtjahr 2024 will die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft heute (11.00 Uhr) in Hamburg vorlegen. Die Lebensretter führen die entsprechende Statistik seit dem Jahr 2000.