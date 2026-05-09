In einer Bank in Rheinland-Pfalz spielen sich am Morgen dramatische Szenen ab. Spezialeinsatzkräfte rücken an und befreien zwei Personen - finden aber keine Täter vor. Der Fall wirft viele Fragen auf.
09.05.2026 - 05:30 Uhr
Sinzig - Nach den dramatischen Szenen in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig ist die Polizei weiterhin auf Tätersuche. Die Ermittler gehen von mindestens einem Verdächtigen aus, der den Mitarbeiter einer Geldtransportfirma abgepasst und ihm einen Bargeldbehälter abgenommen haben soll. Die Fahndung nach ihm und möglichen Komplizen steht bei der Aufklärung des aufsehenerregenden Falls nun im Vordergrund. Bis zum Morgen wurden keine neuen Entwicklungen bekannt.