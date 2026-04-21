Eine vermisste Frau aus Waiblingen wurde am Dienstag nach großangelegter Suche tot aufgefunden. Auf ein Verbrechen gibt es laut der Polizei keine Hinweise.
21.04.2026 - 14:28 Uhr
Traurige Nachrichten aus Waiblingen: Eine bereits seit Freitagabend vermisste 76-jährige Frau lebt nicht mehr. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Dienstag gegen 11 Uhr im Bereich Bühlweg/Gipsmühle tot aufgefunden. „Es liegen keinerlei Anzeichen für eine Straftat vor“, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen.