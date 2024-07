Vor dem Backnanger Kaufland haben Unbekannte versucht, einen Geldtransport auszurauben. Weil die Täter Pfefferspray einsetzten, gibt es mehrere Leichtverletzte.

Phillip Weingand 24.07.2024 - 17:13 Uhr

Vor dem Kaufland in der Backnanger Industriestraße (Rems-Murr-Kreis) hat es am Mittwochvormittag einen versuchten Raubüberfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Eingangsbereich des Kaufhauses ein Mitarbeiter eines Geldtransportes attackiert. Laut einem Polizeisprecher war der Mann mit einem Geldkoffer auf dem Weg zu einem Transporter gewesen. In diesem Moment griffen ihn zwei Unbekannte mit Pfefferspray an und versuchten, den Koffer zu stehlen.