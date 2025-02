Nach einem sexuellen Übergriff auf ein achtjähriges Kind setzt die Stuttgarter Polizei auf die Hilfe der Sendung „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“. Und der Fall erreicht kurz vorm Sendetermin eine neue Dimension.

Christine Bilger 12.02.2025 - 17:42 Uhr

Die Kripo hofft, dass Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwochabend helfen können, wenn es um einen Fall des sexuellen Übergriffs auf ein Kind in Stuttgart geht: Am 3. Juni 2024 bedrängte ein Mann eine Achtjährige massiv im Stadtteil Wolfbusch nahe der Thaerstraße. Er zerrte es in ein Gebüsch und wenige Stunden vor der Sendung am Abend veröffentlichte die Stuttgarter Polizei am Nachmittag, dass eventuell ein Fall aus Bruchsal mit der Stuttgarter Tat zusammenhängen könnte. Dort hatte am 26- September 2024 ein Mann auf ähnliche Weise eine Neunjährige angegriffen.