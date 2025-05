Ein Unbekannter ist Mittwochnacht in einen Indoorspielplatz in Fellbach eingebrochen und hat einen Tresor geknackt. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Chris Lederer 22.05.2025 - 09:59 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter ist am späten Mittwochabend kurz vor Mitternacht in einen Indoorspielplatz in der Carl-Zeiss-Straße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) eingebrochen. Der Einbrecher hatte laut Angaben der Polizei ein Fenster eingeschlagen und gelangte so in das Gebäude.