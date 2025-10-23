Noch immer sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Ein Sprecher erklärt, warum es drei Monate dauerte, bis die Polizei diese veröffentlichte.
23.10.2025 - 11:09 Uhr
Bei ihrer Fahndung nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) kann die Polizei noch keinen Durchbruch vermelden. Nach der Veröffentlichung einiger Überwachungsaufnahmen eines Tatverdächtigen sind zwar einige Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen – diese haben sich laut der Polizei jedoch als zu unkonkret oder irrelevant erwiesen.