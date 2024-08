Fahndung in Marbach am Neckar

Seit dem Vormittag wird in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) nach einem flüchtigen Mann gesucht. Während die Polizei nur wenige Angaben zum Geschehen macht, tauschen sich Bewohner in der Stadt und auf Social Media aus.

Nicole Töppke 21.08.2024 - 15:37 Uhr

Da staunten einige Wochenmarktbesucher am Mittwochvormittag nicht schlecht, als sich gegen 10.30 Uhr ein Polizeiauto lautstark hupend seinen Weg durch die Fußgängerzone bahnte. Kurze Zeit später waren dann auch einige Polizeibeamte zu Fuß in der Innenstadt unterwegs. Sie gingen in Geschäfte, warfen Blicke in Hinterhöfe. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste am Himmel.