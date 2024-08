Seit Mittwoch wird mit einem Großeinsatz der Polizei in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ein junger Mann gesucht. Bei ihm wurden Waffen, Drogen und Geld gefunden. Ihm gelang die Flucht. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nicole Töppke 22.08.2024 - 15:41 Uhr

Ein Großeinsatz der Polizei sorgte am Mittwochmittag für Aufsehen in Marbach. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg fahndete unter anderem auch mittels eines Polizeihubschraubers und Polizeihunden nach einer geflüchteten Person. In Höpfigheim hatten Zeugen etwas Verdächtiges wahrgenommen: Anwohnern der Schafäckerstraße war kurz vor 9 Uhr ein beschädigter BMW am Ende der Sackgasse aufgefallen. Das teilt die Polizei mit. Die vermeintlichen Insassen begutachteten den stark beschädigten PKW. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, reagierten die beiden Männer, bei denen es sich vermutlich um Fahrer und Beifahrer handelte, unkooperativ – wie die Polizei schreibt. Darüber hinaus hatte es den Anschein, dass beide Personen unter dem Einfluss von Drogen stehen könnten.