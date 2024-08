Fahndung in Tübingen

Die Polizei fahndet in Tübingen nach einer vermissten 27-Jährigen. Dafür bitten die Ermittler um Zeugenhinweise. Ein Bild der Vermissten finden Sie aus rechtlichen Gründen in unserer Bildergalerie.

Robert Korell 29.08.2024 - 18:18 Uhr

Die Polizei in Tübingen fahndet nach einer vermissten 27-Jährigen. Die Ermittler wenden sich nun an die Öffentlichkeit. Die 27-jährige hatte die Tübinger Klinik am vergangenen Freitag, den 16. August, mit unbekanntem Ziel verlassen, seitdem wird sie vermisst.