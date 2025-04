Drei Tote im Westerwald - Was wir wissen und was nicht

Die Polizei findet drei Menschen tot in einem Wohnanwesen in Weitefeld im Westerwald. Die Bevölkerung soll achtsam sein.

dpa 06.04.2025 - 10:33 Uhr

Weitefeld - Drei Menschen sind in Weitefeld im Westerwald tot aufgefunden worden. Am Morgen ist die Lage in dem kleinen Ort unklar. Was wir wissen - und was nicht.