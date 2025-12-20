Auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg sucht die Polizei nach einer Frau. Sie soll den Mitarbeiter eines Weihnachtsmarktstandes bedroht haben. Was bislang bekannt ist.
20.12.2025 - 20:46 Uhr
Oldenburg - Auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt ist die Polizei wegen einer Drohung im Einsatz gewesen. "Nach Angaben eines Zeugen soll eine ältere Frau einen waffenähnlichen Gegenstand aus ihrer Handtasche gezogen und diesen in Richtung eines Mitarbeiters eines Weihnachtsmarktstandes gehalten haben", teilte die Polizei mit.