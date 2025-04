Ein Auto fährt mit Sturmgewehren, Granaten und Munition quer durch Europa. Doch die Polizei bekommt Wind davon. Am Ende wird ein ganzer Schmugglerring zerschlagen.

dpa 11.04.2025 - 12:13 Uhr

Den Haag - Ermittler in mehreren europäischen Ländern haben eine in Bande für den Schmuggel von Sturmgewehren und Granaten ausgehoben. Sieben Tatverdächtige seien im März bei Razzien in Frankreich, Spanien und Bosnien-Herzegowina verhaftet worden, teilte die europäische Polizeibehörde Europol am Freitag in Den Haag mit. Sie sollen Waffen von illegalen Märkten auf dem westlichen Balkan zur weiteren Verteilung nach Frankreich gebracht haben.