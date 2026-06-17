Fahrbahn wird saniert: Wichtige Verbindungsstraße im Kreis Esslingen sechs Wochen voll gesperrt

Autofahrer müssen sich ab Montag, 22. Juni, auf eine sechswöchige Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Dettingen und dem Kirchheimer Ortsteil Nabern einstellen. Nach Mitteilung des Landratsamtes wird auf dem gut 1,7 Kilometer langen Streckenabschnitt der Fahrbahnbelag komplett erneuert. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Sanierung des Straßenabschnitts ist dringend notwendig. Die Fahrbahndecke weist laut dem Esslinger Straßenbauamt altersbedingt umfangreiche Schäden auf, zudem ist die Asphaltschicht gerade mal zwölf Zentimeter dick. Sie muss verstärkt werden, um der hohen Verkehrsbelastung gerecht zu werden. Mit rund 15.000 Fahrzeugen am Tag ist die Kreisstraße 1250, die die Albhochfläche an die Bundesstraße 464 und die Autobahn 8 anbindet, eine der am stärksten befahrenen Strecken im Landkreis Esslingen.

Der Verkehr wird wegen der Bauarbeiten weiträumig über Weilheim, Kirchheim-Jesingen und die B465 umgeleitet. Laut der Straßenverkehrszentrale (SVZ) des Landes müssen Autofahrer 19 Minuten mehr Zeit für die ausgeschilderte Ausweichroute einplanen. Die Zufahrt zur Verbundschule ist über den Kreisverkehr möglich, das Gewerbegebiet in Nabern kann über die Straße Im Auchtert angefahren werden.

Linienbusverkehr ist beeinträchtigt

Die Baumaßnahme wirkt sich auch auf den öffentlichen Busverkehr aus. Der Ortsteil Dettingen-Guckenrain wird weiterhin bedient, allerdings entfällt der Linienverkehr zwischen Dettingen und Nabern. Die Busse werden über Kirchheim-Jesingen umgeleitet. Für die betroffenen Linien werden Ersatzhaltestellen eingerichtet und ein Ersatzfahrplan erstellt. Informationen dazu sind auf der Homepage des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) unter www.vvs.de oder in der App „VVS Mobil“ zu finden.

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Die Stadt Kirchheim nutzt die Gelegenheit, um gleichzeitig im Industriegebiet Nabern zwei Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Parallel dazu werden an der Kreuzung Neue Straße/Seestraße die Vorarbeiten für eine neue Fußgängersignalanlage durchgeführt. Alles in allem investieren der Kreis Esslingen und die Stadt gut 860.000 Euro.