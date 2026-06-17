Fahrbahn wird saniert Wichtige Verbindungsstraße im Kreis Esslingen sechs Wochen voll gesperrt
Ab dem 22. Juni wird ein Streckenabschnitt der Kreisstraße 1250 saniert. Der Verkehr wird umgeleitet, Autofahrer brauchen Geduld.
Ab dem 22. Juni wird ein Streckenabschnitt der Kreisstraße 1250 saniert. Der Verkehr wird umgeleitet, Autofahrer brauchen Geduld.
Autofahrer müssen sich ab Montag, 22. Juni, auf eine sechswöchige Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Dettingen und dem Kirchheimer Ortsteil Nabern einstellen. Nach Mitteilung des Landratsamtes wird auf dem gut 1,7 Kilometer langen Streckenabschnitt der Fahrbahnbelag komplett erneuert. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.