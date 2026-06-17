 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Wichtige Verbindungsstraße im Kreis Esslingen sechs Wochen voll gesperrt

Fahrbahn wird saniert Wichtige Verbindungsstraße im Kreis Esslingen sechs Wochen voll gesperrt

Fahrbahn wird saniert: Wichtige Verbindungsstraße im Kreis Esslingen sechs Wochen voll gesperrt
1
Ab Montag, 22. Juni, ist die Kreisstraße zwischen Dettingen und Kirchheim-Nabern wegen Bauarbeiten gesperrt. Foto: Archiv

Ab dem 22. Juni wird ein Streckenabschnitt der Kreisstraße 1250 saniert. Der Verkehr wird umgeleitet, Autofahrer brauchen Geduld.

Reporter: Elke Hauptmann (eh)

Autofahrer müssen sich ab Montag, 22. Juni, auf eine sechswöchige Vollsperrung der Kreisstraße zwischen Dettingen und dem Kirchheimer Ortsteil Nabern einstellen. Nach Mitteilung des Landratsamtes wird auf dem gut 1,7 Kilometer langen Streckenabschnitt der Fahrbahnbelag komplett erneuert. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

 

Die Sanierung des Straßenabschnitts ist dringend notwendig. Die Fahrbahndecke weist laut dem Esslinger Straßenbauamt altersbedingt umfangreiche Schäden auf, zudem ist die Asphaltschicht gerade mal zwölf Zentimeter dick. Sie muss verstärkt werden, um der hohen Verkehrsbelastung gerecht zu werden. Mit rund 15.000 Fahrzeugen am Tag ist die Kreisstraße 1250, die die Albhochfläche an die Bundesstraße 464 und die Autobahn 8 anbindet, eine der am stärksten befahrenen Strecken im Landkreis Esslingen.

Der Verkehr wird wegen der Bauarbeiten weiträumig über Weilheim, Kirchheim-Jesingen und die B465 umgeleitet. Laut der Straßenverkehrszentrale (SVZ) des Landes müssen Autofahrer 19 Minuten mehr Zeit für die ausgeschilderte Ausweichroute einplanen. Die Zufahrt zur Verbundschule ist über den Kreisverkehr möglich, das Gewerbegebiet in Nabern kann über die Straße Im Auchtert angefahren werden.

Linienbusverkehr ist beeinträchtigt

Die Baumaßnahme wirkt sich auch auf den öffentlichen Busverkehr aus. Der Ortsteil Dettingen-Guckenrain wird weiterhin bedient, allerdings entfällt der Linienverkehr zwischen Dettingen und Nabern. Die Busse werden über Kirchheim-Jesingen umgeleitet. Für die betroffenen Linien werden Ersatzhaltestellen eingerichtet und ein Ersatzfahrplan erstellt. Informationen dazu sind auf der Homepage des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) unter www.vvs.de oder in der App „VVS Mobil“ zu finden.

Unsere Empfehlung für Sie

Großeinsatz im Kreis Esslingen: Feuerwehrhaus brennt – Schaden in Millionenhöhe

Großeinsatz im Kreis Esslingen Feuerwehrhaus brennt – Schaden in Millionenhöhe

Ein Großbrand hat am Montagabend das Feuerwehrhaus in Unterensingen im Kreis Esslingen schwer beschädigt. Der Schaden wird auf rund zehn Millionen Euro geschätzt.

Die Stadt Kirchheim nutzt die Gelegenheit, um gleichzeitig im Industriegebiet Nabern zwei Bushaltestellen barrierefrei umzubauen. Parallel dazu werden an der Kreuzung Neue Straße/Seestraße die Vorarbeiten für eine neue Fußgängersignalanlage durchgeführt. Alles in allem investieren der Kreis Esslingen und die Stadt gut 860.000 Euro.

Weitere Themen

Fahrbahn wird saniert: Wichtige Verbindungsstraße im Kreis Esslingen sechs Wochen voll gesperrt

Fahrbahn wird saniert Wichtige Verbindungsstraße im Kreis Esslingen sechs Wochen voll gesperrt

Ab dem 22. Juni wird ein Streckenabschnitt der Kreisstraße 1250 saniert. Der Verkehr wird umgeleitet, Autofahrer brauchen Geduld.
Von Elke Hauptmann
17. Juni 1953: DDR-Volksaufstand: Der Mann, der die Sowjetfahne vom Brandenburger Tor holte

17. Juni 1953: DDR-Volksaufstand Der Mann, der die Sowjetfahne vom Brandenburger Tor holte

Norbert Jaffke zählte zu den Anführern des DDR-Volksaufstands vom 17. Juni 1953. Er war es auch, der die Sowjet-Fahne vom Brandenburger Tor holte. Sein Sohn erzählt.
Von Robin Szuttor
Leinfelden-Echterdingen: Rechtsstreit um Wirtshaus - wie es mit dem Sternlesberg weitergeht

Leinfelden-Echterdingen Rechtsstreit um Wirtshaus - wie es mit dem Sternlesberg weitergeht

Idyllische Lage, großer Biergarten: Das ehemalige Echterdinger Waldheim hat noch immer geschlossen. Die Stadt will das ändern.
Von Natalie Kanter
Kofferleiche von Filderstadt: Vorwurf Totschlag: Angeklagter will Opfer nicht gekannt haben

Kofferleiche von Filderstadt Vorwurf Totschlag: Angeklagter will Opfer nicht gekannt haben

Am dritten Prozesstag um den Leichenfund von Filderstadt gab es Einzelheiten zur Verhaftung des Angeklagten. Im Einsatz war auch ein Datenträgerspürhund.
Von Simone Weiß
Umgebung gesperrt: Großeinsatz der Polizei an Mediusklinik in Kirchheim - Mann von Balkon gerettet

Umgebung gesperrt Großeinsatz der Polizei an Mediusklinik in Kirchheim - Mann von Balkon gerettet

In Kirchheim hat ein psychisch auffälliger Mann randaliert und sich dann verschanzt.
Von Petra Pauli
Filderstadt: 28-Jähriger beißt Polizisten

Filderstadt 28-Jähriger beißt Polizisten

Ein 28-Jähriger hat in Filderstadt randaliert und später im Krankenhaus einen Polizisten gebissen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Angriffs auf Beamte.
Von Frederic Feicht
Schwerer Unfall im Kreis Esslingen: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt – Abbiegeunfall bei Neuffen

Schwerer Unfall im Kreis Esslingen Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt – Abbiegeunfall bei Neuffen

Ein Motorradfahrer ist bei einem Abbiegeunfall bei Neuffen (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Was bislang bekannt ist.
Von Frederic Feicht
Gewalttat in Esslingen: Radfahrerin touchiert Fußgänger – Mann schlägt brutal zu

Gewalttat in Esslingen Radfahrerin touchiert Fußgänger – Mann schlägt brutal zu

Ein 34-jähriger Fußgänger hat in Esslingen eine Radfahrerin attackiert. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Frederic Feicht
Anschlussstelle Kirchheim: Fahrer ausgebremst und bedroht - Polizei sucht Zeugen zu Vorfällen auf A8

Anschlussstelle Kirchheim Fahrer ausgebremst und bedroht - Polizei sucht Zeugen zu Vorfällen auf A8

Zwei junge Männer haben einen anderen Autofahrer am Mittwoch auf der Autobahn bei Kirchheim (Kreis Esslingen) massiv unter Druck gesetzt. Hintergrund könnte ein Streit sein.
Von Petra Pauli
Einsatz in Unterensingen: Feuer legt Feuerwehrhaus in Schutt und Asche - „Katastrophe für den Ort“

Einsatz in Unterensingen Feuer legt Feuerwehrhaus in Schutt und Asche - „Katastrophe für den Ort“

Am Montag hat ein Brand das Magazin der Freiwilligen Feuerwehr Unterensingen (Kreis Esslingen) zerstört. Der Schaden wird auf zehn Millionen Euro geschätzt. Wie es jetzt weitergeht.
Von Elke Hauptmann und Petra Pauli
Weitere Artikel zu Esslingen Kreisstraße Kirchheim unter Teck Dettingen Fahrbahn
 
 