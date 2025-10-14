Mit Sommerreifen durch Schnee und Eis? Das kann nicht nur gefährlich werden, sondern auch richtig teuer. Welche Bußgelder drohen und wie Sie Ärger mit Polizei und Versicherung vermeiden.
14.10.2025 - 09:10 Uhr
Wer im Winter mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert nicht nur ein Bußgeld, sondern gefährdet auch die eigene Sicherheit und die anderer Verkehrsteilnehmer. In Deutschland gilt eine sogenannte situative Winterreifenpflicht und die hat weitreichendere Konsequenzen, als viele Autofahrer denken.