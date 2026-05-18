Bei Murrhardt kommt ein Quad-Fahrer von der Straße ab und stürzt. Während der Unfallaufnahme ergeben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholeinfluss – die Polizei ermittelt.
18.05.2026 - 11:56 Uhr
Bei einem nächtlichen Verkehrsunfall bei Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) ist ein 41-jähriger Quad-Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Fornsbacher Straße in Richtung Fornsbach unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn abkam und stürzte.