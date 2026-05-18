Bei Murrhardt kommt ein Quad-Fahrer von der Straße ab und stürzt. Während der Unfallaufnahme ergeben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholeinfluss – die Polizei ermittelt.

Bei einem nächtlichen Verkehrsunfall bei Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) ist ein 41-jähriger Quad-Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Fornsbacher Straße in Richtung Fornsbach unterwegs gewesen, als er von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 41-Jährige auf Höhe des Murrhardter Teilorts Hausen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Quad kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und es kam zum Sturz. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nach aktuellem Stand nicht beteiligt.

Quad-Unfall bei Murrhardt: Fahrer leicht verletzt, 2000 Euro Schaden

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Über die genaue Art der Verletzungen liegen keine Angaben vor. Am Quad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Das Fahrzeug wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme entsprechend gesichert.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich laut Angaben der Beamten Hinweise darauf, dass der 41-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte. Eine abschließende Bewertung liegt jedoch bisher nicht vor. Aufgrund dieser Verdachtsmomente wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt, um eine mögliche Alkoholisierung zum Unfallzeitpunkt zu klären.