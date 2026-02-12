Ein Unbekannter zieht mit seinem Kastenwagen auf der A 81 bei Nufringen auf die linke Spur und rammt einen Sprinter.

Ulrich Stolte 12.02.2026 - 16:49 Uhr

Der Fahrer eines weißen Kastenwagens hat am Mittwoch auf der Autobahn 81 einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Kastenwagen auf Höhe Nufringen von der mittleren Spur nach links gezogen, weil er den Volkswagen einer 78-Jährigen überholen wollte. Doch hatte er nicht auf den Verkehr in der linken Spur geachtet. Denn er streifte mit seinem Wagen das Heck eines knapp vor ihm fahrenden Mercedes Sprinter, den ein 21 Jahre alter Mann steuerte. Durch den Aufprall drehte sich der Sprinter und kollidierte mit dem Volkswagen der 78-Jährigen.