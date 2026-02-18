Ein Mercedes-Fahrer verursacht in Backnang einen Unfall und flieht. Doch der massiv beschädigte Mercedes macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Eine nächtliche Fahrt durch Backnang (Rems-Murr-Kreis) hat am Dienstag ein folgenschweres Ende genommen. Ein 49-Jähriger war gegen 21.10 Uhr mit seinem Mercedes auf der Aspacher Straße unterwegs gewesen, als er aus bislang ungeklärter Ursache über eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei beschädigte er das dort aufgestellte Verkehrszeichen – und sein eigenes Fahrzeug erheblich.

Doch anstatt anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt fort. Trotz der massiven Schäden entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Weit kam er allerdings nicht: Auf der Strecke verlor der Mercedes einen Reifen. Der 49-Jährige versuchte dennoch, auf der blanken Felge weiterzufahren. Erst in Rielingshausen (Kreis Ludwigsburg) musste er den stark beschädigten Wagen schließlich abstellen.

Polizei stoppt Fahrer: Kein Alkohol, aber Auto schrottreif

Dort traf eine Polizeistreife den Fahrer an. Hinweise auf Alkohol- oder Drogeneinfluss ergaben sich bei der Unfallaufnahme nicht. Der Mercedes war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zuvor hatte es im Frontbereich des Fahrzeugs infolge der Unfallschäden noch gebrannt. Die Polizei vermutet, dass das Fahren auf der Felge zu einer Überhitzung und Funkenflug geführt hatte. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar rückte mit 33 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus und löschte den Brand.

Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Stand blieb der Fahrer unverletzt. Auf ihn kommt allerdings eine Anzeige zu.