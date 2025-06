Fahrerflucht in Murrhardt

In Murrhardt kommt einer Mercedes-Fahrerin ein Auto entgegen, das zur Hälfte auf ihrer Spur fährt. Die 63-Jährige reagiert schnell, aber es kommt trotzdem zu Schäden.

Sascha Sauer 13.06.2025 - 15:36 Uhr

Das muss ein Schreck gewesen sein, den eine Mercedes-Fahrerin am Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr auf der Landesstraße 1119 erlebt hat. In einer Rechtskurve von Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) kommend in Richtung Vorderwestermurr kam der 63-Jährigen plötzlich ein silbernes Auto entgegen, das zur Hälfte auf ihrer Spur fuhr.