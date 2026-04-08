Vor der zweiten Verhandlungsrunde will die Gewerkschaft den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. SWU mobil und SWU Verkehr sollen zwei Tage lang bestreikt werden.

Carla Benkoe 08.04.2026 - 22:14 Uhr

Im öffentlichen Nahverkehr in Ulm müssen Fahrgäste zu Beginn der kommenden Woche mit Ausfällen und Verzögerungen rechen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag und Dienstag zu einem zweitägigen Warnstreik beim kommunalen Anbieter SWU mobil aufgerufen. Damit will sie nach eigenen Angaben den Druck auf den Arbeitgeber vor der zweiten Verhandlungsrunde deutlich erhöhen.