Mit einer neuen Chefin soll Reisen mit der Bahn sicherer, komfortabler und bis 2029 auch pünktlicher werden. Doch der Fahrgastverband Pro Bahn dämpft die Erwartungen.

red/dpa 22.09.2025 - 21:59 Uhr

Auch mit der neuen Bahnchefin sollten sich Reisende laut dem Fahrgastverband Pro Bahn zunächst keine Hoffnungen auf deutlich pünktlichere Züge machen. Er erwarte zwar, dass die Pünktlichkeit in den nächsten ein bis zwei Jahren um die fünf Prozent nach oben gehe, sagte Lukas Iffländer, Vize-Vorstand des Fahrgastverbands Pro Bahn, in den ARD-Tagesthemen. „Aber einen großen Sprung, das wird erst mal dauern bis die Generalsanierungen durch sind, bis mit der Digitalisierung angefangen wurde und bis die Fahrzeuge alle wieder auf Vordermann sind.“