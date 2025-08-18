Fahrkartenautomaten Bahn kassiert Wettbewerber ab
Der Staatskonzern verlangt hohe Zahlungen beim Betreiberwechsel von Fahrkartenautomaten. Konkurrent Transdev protestiert beim Kartellamt – und bekommt dafür eine fragwürdige Quittung.
Im Fahrkartenverkauf hat die Deutsche Bahn AG in den letzten Jahren wichtige Ausschreibungen verloren. Besonders Transdev hat sich als bedeutender Konkurrent und zweitgrößter Anbieter im Ticketvertrieb etabliert. Die internationale Mobilitätsgruppe mit Sitz in Paris, die weltweit mehr als 100 000 Mitarbeiter beschäftigt, hat dem hiesigen Platzhirschen lukrative regionale Märkte abgejagt, seit auch in Deutschland bei neuen Verkehrsverträgen der Bahn- oder Busbetrieb sowie der Ticketverkauf getrennt ausgeschrieben werden.