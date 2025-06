2018 raste eine Feuerwalze durch den Athener Vorort Mati. Es starben 120 Menschen. Jetzt hat ein Gericht Haftstrafen gegen zehn Verantwortliche verhängt.

Gerd Höhler 05.06.2025 - 14:45 Uhr

An der Athener Alexandras Avenue stiegen 120 schwarze Luftballon vor dem Appellationsgericht in den Himmel, als der vorsitzende Richter die Urteile verkündete. Überlebende und Hinterbliebene hatten sich vor dem Gericht versammelt. Die Menschen riefen: „In Erinnerung an unsere Toten, die Unsterblichen.“ Der Feuersturm von Mati war, gemessen an der Zahl der Opfer, die schwerste Brandkatastrophe der griechischen Nachkriegsgeschichte.