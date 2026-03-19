Dass Fahrschüler manchmal etwas unsicher fahren, ist nicht ungewöhnlich. Im Landkreis Emsland ist der Grund für die gefährliche Fahrweise eines Fahrschülers jedoch nicht seine fehlende Erfahrung.

dpa 19.03.2026 - 14:07 Uhr

Haselünne - Ein Fahrschüler ist mit fast 1,3 Promille am Steuer während einer Fahrstunde von der Polizei im Landkreis Emsland gestoppt worden. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Fahrschulwagen in Schlangenlinien fuhr, mehrfach fast in den Gegenverkehr geriet und fast eine Verkehrsinsel touchierte, teilte die Polizei mit. Er verständigte daraufhin die Polizei.