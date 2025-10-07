Die Bike-Werkstatt war eine wichtige Anlaufstelle für Fahrradfahrer in Stuttgart – bald macht der beliebte Laden dicht. Bei Kunden löst die Nachricht Bestürzung aus.

Radfahrer kennen das Problem: Wer seinen Drahtesel reparieren lassen will, muss gewöhnlich gleich mehrere Händler anrufen – häufig hat keiner Zeit. Erschwerend kommt hinzu: Meist reparieren die Geschäfte dann nur die Räder, die sie auch selbst verkaufen. Genau diese Lücke wollte die Bike-Werkstatt schließen, als sie vor sieben Jahren ihre Pforten in der Stuttgarter Eberhardtstraße öffnete.

Hier konnte seither jeder hinkommen und sein Fahrrad auf Vordermann bringen lassen – ganz egal welches Modell oder welche Marke. Man konnte sogar sein Rad im Internet bestellen, an die Bike-Werkstatt schicken – und dann von Profis zusammenbauen lassen. Seit 2018 war die Werkstatt eine wichtige Anlaufstelle für Radfahrer aus der Region.

Die Lager sind bereits leer geräumt – bis Monatsende lockt ein Räumungsverkauf. Foto: Schöll/StZ

Doch damit ist bald Schluss: Die beliebte Fahrrad-Werkstatt streicht die Segel, wie die Verantwortlichen in einer E-Mail an ihre Kunden ankündigen. „Nach unglaublichen, spannenden und intensiven sieben Jahren müssen wir euch nun mitteilen, dass wir unsere Türen voraussichtlich zum 31.10. schließen werden“, heißt es in der E-Mail.

Beliebte Anlaufstelle für Radler: Die Bike-Werkstatt in der Eberhardtstraße Foto: Schöll/StZ

Beliebter Fahrrad-Laden streicht die Segel

Und weiter: „In dieser Zeit haben wir gemeinsam vieles erlebt: gute wie schwierige Momente, die Herausforderungen der Corona Zeit, den großen Fahrradboom und vor allem unzählige Begegnungen mit tollen Menschen. Für euer Vertrauen, eure Treue und die vielen wertvollen Gespräche möchten wir uns von Herzen bedanken.“

20 000 Fahrradkunden hat das Team eigenen Angaben zufolge in der Zeit betreut. Jetzt bittet die Bike-Werkstatt seine Kunden darum, keine weiteren Reparaturen mehr abzugeben: „Unser Werkstattkalender ist bereits mehr als voll.“

Über die genauen Gründe der Schließung schwiegen die Verantwortlichen zunächst. Foto: Schöll/StZ

Auf Anfrage unserer Redaktion wollten die Verantwortlichen der Bike-Werkstatt zunächst nicht Stellung zu den genauen Gründe beziehen. In der Kundschaft löst die Nachricht Bedauern aus. „War immer bei der Bike-Werkstatt und super zufrieden. Sehr großer Verlust“, schreibt beispielsweise ein Kunde auf der Internetplattform Reddit.

„So krass!“, so reagiert ein anderer Nutzer auf Instagram auf die Ankündigung der Bike-Werkstatt eines Räumungsverkaufs bis zum Ende des Monats. Etliche andere Kunden versehen das Posting der Bike-Werkstatt mit traurigen Emojis.