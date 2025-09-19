Bei der Radsternfahrt am Sonntag gibt es zwei Routen aus dem Rems-Murr-Kreis. Diese starten in Backnang und Schorndorf – gemeinsam fahren sie auf der B14 bei Fellbach durch den Tunnel.
19.09.2025 - 16:28 Uhr
Radfahrer im Kappelbergtunnel! Diese Blitzinfo würde üblicherweise umgehend eine großangelegte Polizeiaktion auslösen, um das Schlimmste zu verhindern. An diesem Sonntag, 21. September, sind es allerdings sogar rund 1000 Radlerinnen und Radler, die durch die Röhre in Richtung Stuttgart strampeln. Grund ist die Radsternfahrt in der Region Stuttgart mit Zielrichtung Landeshauptstadt, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) organisiert – erstmals seit 2019 wieder.