Bei der Radsternfahrt des ADFC an diesem Sonntag gibt es zwei Routen aus dem Rems-Murr-Kreis. Diese starten in Backnang und Schorndorf – und vereinigen sich in Waiblingen.
19.09.2025 - 10:52 Uhr
Radfahrer im Kappelbergtunnel! Diese Blitzinfo würde üblicherweise umgehend eine großangelegte Polizeiaktion auslösen, um das Schlimmste zu verhindern. An diesem Sonntag, 21. September, sind es allerdings sogar rund 1000 Radlerinnen und Radler, die durch die Röhre in Richtung Stuttgart strampeln. Grund ist die Radsternfahrt in der Region Stuttgart mit Zielrichtung Landeshauptstadt, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) organisiert – erstmals seit 2019 wieder.