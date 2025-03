Fahrradfahrer:innen haben es im hügeligen und autofreundlichen Stuttgart nicht immer leicht, aber definitiv schöner als die Kraftwagenfahrer:innen - Stichwort Stau. Also ab aufs Rad!

Wir haben eine Auswahl an Fahrradläden und Werkstätten im Kessel zusammengestellt, die den Umstieg auf zwei Räder erleichtern. Ob Spezialanfertigungen, E-Bikes oder Schätze für Liebhaber - ihr müsst nur noch kräftig in die Pedale treten.

Trans-Velo Fahrräder

Hier gibt es neben neuen Rädern auch eine große Auswahl an Gebrauchtem zu kaufen. Zum Service gehört, dass Sattel zwei Wochen zur Probe gefahren werden können und E-Bikes auf die Reichweite ihrer Batterie getestet werden können. TransVelo ist außerdem an unterschiedlichen Fahrradtouren mitbeteiligt. Wer also Interesse an gemeinschaftlichem Radeln durchs Ländle hat, ist hier richtig aufgehoben.

Trans-Velo Fahrräder, Strohberg 7-9, Stuttgart-Süd, Mo-Fr 10-19, Sa 10-14 Uhr

Fahrrad B&S

Neben einem vielfältigen Angebot an Fahrrädern für Kinder gibt es hier die Möglichkeit, seinen alten Drahtesel in Zahlung zu geben. Bei B&S könnt ihr auch gebrauchte Fahrräder kaufen.

Fahrrad B&S, Gablenberger Hauptstr. 21, Stuttgart-Ost, Mo, Di, Do, Fr 10.30-13+13.30-18, Sa 10.30-14 Uhr

Bikewerkstatt

Die Bikewerkstatt ist kein klassischer Fahrradhandel, sondern viel eher eine Fahrradwerkstatt, die euer Rad in Windeseile repariert. Sie ist bekannt für einen ausgezeichneten Service, faire Preise und eine lockere Atmosphäre. Direkt in Stuttgart-Mitte gelegen, ist sie zudem einfach erreichbar. Das Beste daran: Die Profis reparieren jedes Fahrrad - solange sich die Ersatzteile zumindest im Internet bestellen lassen.

Bikewerkstatt, Eberhardstr. 35/37, Stuttgart-Mitte, Mo+Di, Do+Fr 11-19, Sa 11-16 Uhr

Fo.Goods

Im Stuttgarter Kernerviertel stellt das Label Fo.Goods nachhaltige Fahrradtaschen her. Ob Poporolle, Frontrolle, Rahmentasche und Co. – alle Taschen sind individuell, nachhaltig und lassen die Herzen von Radfans höher schlagen. Und auch sonst sind Radler:innen jederzeit willkommen – auch für einen Kaffee oder gemeinsames Reparieren.

Fo.Goods, Kernerstr. 47, Stuttgart-Mitte, Termine nach Vereinbarung

Fahrschneller.de

Der Store bietet euch vom klassischen Stadtfahrrad bis zum Straßenrennrad alles, was das Herz begehrt. Hier könnt ihr neue Fahrräder bereits für einen dreistelligen Betrag erwerben. Zubehör für die Fahrt bekommt ihr hier auch, selbst für die kalte Jahreszeit gibt es die passende Radfahrkleidung zu kaufen.

Fahrschneller.de, Silberburgstr. 159, Stuttgart-West, Mo+Di 10-13+14-19, Mi 10-13+14-18, Do+Fr 10-13+14-19, Sa 11-14 Uhr

Bikes and Boards

Vor dem Bikes and Boards in der Tübinger Straße ist immer was los. Das liegt auch an der Reparaturstation, die prominent direkt links neben dem Ladeneingang zur Straße rausgeht. Von dem „Boards“ im Namen sollte man sich nicht irritieren lassen: Das Team von Bikes and Boards hat sich ganz klar auf Fahrräder spezialisiert. Von Rennrädern bis hin zu E-Bikes verschiedener Formen und Arten ist alles da.

Bikes and Boards, Tübinger Str. 53, Stuttgart-Süd, Mo-Fr 11-19, Sa 10-16 Uhr

E-Bike Schahl

Wer sich sicher ist, dass er ein E-Bike will, wird hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fündig. Auf der Webseite wird eine ganze Palette von Rädern angeboten; sogar ein paar günstige Lastenräder lassen sich hier finden, die den Geldbeutel im Vergleich zu den Angeboten der Konkurrenz ein wenig schonen. Es lassen sich auch E-Bikes mieten.

E-Bike Schahl, Schubartstr. 16-18, Stuttgart-Ost, Di-Fr 10-13+14-18, Sa 10-13 Uhr

Fahrrad.de

Falls man gar keine Vorstellung davon hat, in welcher Form, Art, und Preisklasse man unterwegs sein will, ist man bei Fahrrad.de Store am Westbahnhof gut aufgehoben. Die Auswahl ist bei einem Internethändler mit Store entsprechend gigantisch.

Fahrrad.de, Rotenwaldstr. 154, Stuttgart-West, Mo-Fr 10-19, Sa 10-18 Uhr

Fietsen

Du hast Bock auf einen guten Espresso oder ein Mittagessen bevor du deinen Gummiabdruck auf dem Stuttgarter Asphalt hinterlässt oder die Trails im Kessel shreddest? Dann bist du im Radcafé Fietsen genau richtig. Hier trifft sich die Stuttgarter Radcommunity und du kannst stylisches Zubehör und Stuttgart-Souvenirs kaufen.

Fietsen, Silberburgstr. 84, Stuttgart-West, Di-Fr 10-20.30, Sa+So 10-18 Uhr

Cargobikes

Auf zwei oder drei Rädern, mit und ohne Kiste: Hier gibt es alles rund ums Lastenrad. Auf der Webseite von Cargobikes gibt es außerdem genügend Informationen zu einer möglichen staatlichen Förderung bei Anschaffung eines Cargo- oder Lastenrads.

Cargobikes, Villastr. 8A, Stuttgart-Ost, Di-Fr 13-18 Uhr, Sa 10-16 Uhr

Kunstform

Für BMX gibt es im Herzen Stuttgarts eigentlich nur einen wahren Laden: Kunstform. Der Laden hat sich voll und ganz auf BMX spezialisiert. Wer einmal vom Feuersee aus auf der Rotebühlstraße Richtung Rotebühlplatz spaziert, werden die aufgereihten BMX in der langen Ladenzeile schnell auffallen. Verkauft werden nicht nur stylische Trickbikes, sondern auch die dazu passenden Sneaker (Vans!).

Kunstform, Rotebühlstr. 63, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 11-13+14-18, Sa 11-16 Uhr

Bike Sport

Du willst ein E-Bike oder Sport-MTB-Rennrad? Das Personal von Bike Sport am Marienplatz berät dich bei der Wahl deines Wunschrads und kümmert sich später auch um den Service.

Bike Sport, Hauptstätter Str. 154, Stuttgart-Süd, Di-Fr 11-18, Sa 10-14 Uhr

Stadtrad Stuttgart West

In der Gutenbergstraße im Stuttgarter Westen befindet sich der Fahrradladen Stadtrad Stuttgart West. Dort kannst du dein kaputtes Rad reparieren lassen oder dir neues Zubehör oder gleich ein neues Rad kaufen.

Stadtrad Stuttgart West, Gutenbergstr. 45a, Stuttgart-West, Di-Fr 10-13+14-18.30, Sa 10-14 Uhr

Tretmühle

Der Laden Tretmühle in Sillenbuch hat von hochwertigen E-Bikes von Riese und Müller, über sportliche Mountainbikes von Trek oder Bergamont bis hin zu Trekkingfahrrädern von Diamant alles da.

Tretmühle, Kirchheimer Str., 34, Stuttgart-Sillenbuch, Di-Fr 10-13+14-18.30, Sa 10-14 Uhr

Alf Bikes & Coffee

Sechs Freunde eröffneten eine Fahrradwerkstatt – mit einem Konzept, das in Ländern wie den USA oder Italien längst im Trend liegt. Bei Alf Bikes & Coffee kannst du dein Fahrrad reparieren lassen, im Café mit anderen Radfans abhängen oder an einer gemeinsamen Ausfahrt teilnehmen.

Alf Bikes & Coffee, Villastr. 14, Stuttgart-Ost, Mo+Mi+Fr 10-13.30+14.30-18.30, Sa 10-14 Uhr