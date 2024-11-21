Schon seit einiger Zeit hat Stuttgart ein paar Fahrradstraßen. Die Praxis zeigt: Viele Menschen kennen die Regeln offenbar nicht. Eine Übersicht, was für Rad-, Auto-, Motorrad- und E-Scooter-Fahrer gilt.

Viele Fahrradstraßen hat Stuttgart noch nicht – perspektivisch sollen es in den kommenden Jahren aber deutlich mehr werden. Bisher sind es acht Fahrradstraßen im Stadtgebiet insgesamtist, darunter die Tübinger Straße, die Eberhardstraße (S-Süd/Mitte), die Wiesbadener Straße in Bad Cannstatt sowie die Möhringer Straße (S-Süd). Zudem wurde zum Beispiel auch die Umwandlung der Burgenlandstraße in Feuerbach zur Fahrradstraße fertiggestellt. In Bau ist gerade die Forst-/Breitscheidstraße in Stuttgart-West (Stand: April 2026). Im Vergleich zu beispielsweise München ist das aber immer noch sehr wenig; dort gibt es bereits 104 Fahrradstraßen.

Unsere Empfehlung für Sie Radverkehr in der Stadt Wie Fahrradfahrer über Stuttgart reden Stuttgart verkauft sich als Fahrradstadt. Doch die, die täglich mit dem Rad unterwegs sind, haben andere Geschichten auf Lager. Manche von ihnen geben sich kämpferisch, andere haben resigniert. Doch was gilt überhaupt auf einer Fahrradstraße? In Stuttgart scheinen das viele Menschen nicht recht zu wissen oder zu ignorieren – womöglich auch deshalb, weil Fahrradstraßen noch eher die Seltenheit sind.

Auf der Fahrradstraße darf man nebeneinander fahren

Tatsächlich wird an einer Fahrradstraße die gesamte Fahrbahn zum Radweg. Radfahrer und E-Scooter-Fahrer haben hier Vorrang und dürfen auch nebeneinander fahren. Auto- und Motorradfahrer können durch Zusatzschilder zugelassen werden, zum Beispiel wenn sie Anlieger oder schwerbehindert sind oder es sich um Lieferverkehr oder Taxen handelt. Pkw und Motorräder dürfen den Radverkehr aber weder behindern noch gefährden. Sie dürfen also auch nicht drängeln, wenn Radler nebeneinander fahren.

In Stuttgart-Süd ist inzwischen auch die Burgstallstraße als Fahrradstraße fertig. Dadurch hat sich die Fahrradstraßen-Achse zwischen Innenstadt und Heslach verlängert, zu der bereits Tübinger und Möhringer Straße gehören.