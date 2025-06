Fahrradwerkstatt in Stuttgart: Gebrauchte Jugendräder sind Mangelware

Am Dienstag- und Donnerstagabend geht es im Keller 5 unter der Paulinenbrücke kaum anders zu als oben auf der Ringstraße zur Hauptverkehrszeit. Zweimal in der Woche hat die offene und soziale Fahrradwerkstatt hinter der künftigen Interimsfeuerwache geöffnet. Dann drängeln sich in dem weitgehend in Eigenarbeit errichteten Werkstattraum die freiwilligen Helfer: Bremsbeläge wechseln, Gangschaltungen einstellen, Ketten erneuern. Aktuell warten mehr als 50 in die Jahre gekommenen Räder darauf, repariert zu werden.