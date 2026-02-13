Fahrscheinkontrolle in Göppingen: „Das ging schon in Richtung Freiheitsberaubung“

Ein Passagier wird im Bus ohne Fahrschein erwischt – und dann geht nichts mehr. Die beiden Kontrolleure beschließen, an Ort und Stelle auf die Polizei zu warten, damit diese die Personalien aufnimmt. Also steht der Bus mit rund 20 Fahrgästen in Göppingen, diese verpassen ihre Anschlüsse oder Termine, andere stehen an der Straße in der Kälte und warten auf ihren Omnibus, der aber nicht kommt. So geschehen im Dezember in der Linie 972 nach Eislingen und Böhmenkirch. Für einen Eislinger Fahrgast ein Unding, er spricht von Sippenhaft und stellt die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.