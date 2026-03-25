In Neckarweihingen steht am Sonntagabend ein parkendes Auto plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr kann verhindern, dass der Brand auf ein Haus und weitere Fahrzeuge übergreift.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein parkendes Fahrzeug ist am Sonntag in Neckarweihingen in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr Ludwigsburg mitteilt, ging gegen 17.21 Uhr ein Alarm mit dem Stichwort „PKW-Brand“ bei den Einsatzkräften ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen, woraufhin umgehend die Löscharbeiten mit Atemschutz gestartet wurden.

 

Übergreifen auf Haus und Fahrzeuge verhindert

Das brennende Fahrzeug stand direkt neben einer Hauswand und weiteren parkenden Autos. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle. Die Motorhaube wurde anschließend noch mit Werkzeugen geöffnet, um an alle Glutnester zu gelangen. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurden alle heißen Stellen kontrolliert.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften rund eine Stunde im Einsatz. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.