In Neckarweihingen steht am Sonntagabend ein parkendes Auto plötzlich in Flammen. Die Feuerwehr kann verhindern, dass der Brand auf ein Haus und weitere Fahrzeuge übergreift.

Julia Amrhein 25.03.2026 - 08:59 Uhr

Ein parkendes Fahrzeug ist am Sonntag in Neckarweihingen in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr Ludwigsburg mitteilt, ging gegen 17.21 Uhr ein Alarm mit dem Stichwort „PKW-Brand“ bei den Einsatzkräften ein. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen, woraufhin umgehend die Löscharbeiten mit Atemschutz gestartet wurden.