Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten am Donnerstagabend den Notruf gewählt, nachdem ihnen in Ludwigsburg ein qualmender Nissan aufgefallen war. Ein Zeuge griff sogar beherzt zum Feuerlöscher und fing an, den Brand zu bekämpfen.

Julia Amrhein 13.09.2024 - 15:47 Uhr

Die Polizei hat am Donnerstag in Ludwigsburg einen 80-Jährigen aus einem brennenden Auto gerettet. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer hatten den Notruf gewählt, nachdem ihnen gegen 17.25 Uhr in der Schwieberdinger Straße und später in der Friedrichstraße ein Nissan aufgefallen war, der stark qualmte und obendrein auch noch Reifenteile verlor.