Rückblick auf die Bürgermeisterwahlen 2024 Neue Köpfe und bekannte Gesichter im Kreis Esslingen

Sieben Bürgermeisterwahlen – und eine Landratswahl – haben im Kreis Esslingen im vergangenen Jahr stattgefunden. In einigen Rathäusern haben neue Köpfe die Verantwortung übernommen, in einigen anderen haben weiterhin die bekannten Gesichter das Sagen. Und in einem Fall steht das Ergebnis noch aus.