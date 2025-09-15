Bei der Fairen Woche in Ludwigsburg dreht sich alles um Fairen Handel und Nachhaltigkeit. Zwei Veranstaltungen im September laden zum Mitmachen ein.
15.09.2025 - 09:30 Uhr
Der Faire Handel ist ein Schlüssel, um soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und wirtschaftliche Perspektiven miteinander zu verbinden. Darauf soll die „Faire Woche“ – eigentlich „Faire Wochen“ – in Ludwigsburg aufmerksam machen. Sie dauern noch bis zum 8. Oktober. Veranstaltungen wie das Faire Frühstück und eine Tauschbörse für Sportkleidung laden zum Mitmachen ein.