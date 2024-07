Viele Verbraucher legen Wert auf faire Produkte. Wer nur auf den Preis schaut, tut sich und den Erzeugern langfristig keinen Gefallen, meint Imelda Flaig.

Imelda Flaig 17.07.2024 - 17:42 Uhr

Knapp 28 Euro haben Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland pro Kopf im vergangenen Jahr für Produkte aus fairem Handel ausgegeben. Das ist zwar mehr als 2022, aber für manchen gerade mal so viel wie ein Kneipenbesuch oder das Essen im Restaurant. Da ist also noch Luft nach oben, auch wenn fair gehandelte Produkte teurer sind als herkömmliche. Doch der Preis allein kann nicht immer das Ausschlaggebende sein.