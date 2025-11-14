Google hat auf Druck aus Brüssel Änderungen an seinem Geschäftsmodell mit Werbung angekündigt. Die Regeln in der EU sind den Internet-Konzernen generell ein Dorn im Auge.
14.11.2025 - 13:40 Uhr
Die großen Tech-Konzerne in den USA blicken im Moment mit gesteigertem Interesse nach Europa. Sehr zu deren Ärger versucht die Europäische Union beharrlich, die Macht der Unternehmen einzuschränken und dem bisweilen wilden Treiben im Internet rechtliche Zügel anzulegen. Immer wieder sehen sich die US-Konzerne mit Gerichtsentscheidungen und Strafzahlungen in Milliardenhöhe konfrontiert.