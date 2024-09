Olympische Spiele in Kornwestheim – Schüler aus fünf Ländern treten an

Ein bisschen Paris war dieser Tage in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) zu spüren. Schulen aus fünf Ländern traten bei den Schoololympics gegeneinander an. Statt sportlicher Höchstleistungen stand dabei das Kennenlernen im Fokus. Mancher freute sich vor allem auf die deutsche Küche.

Frank Ruppert 28.09.2024 - 05:00 Uhr

120 Schüler aus England, Spanien, Frankreich, Deutschland und Indien haben in den vergangenen Tagen an den vierten Olympischen Spielen der Partnerschulen des Ernst-Sigle-Gymnasiums in Kornwestheim teilgenommen. Mit den Kornwestheimer Schülern haben laut Organisator Marc Rudolf-Wolke 200 Schüler an den Schoololympics teilgenommen.