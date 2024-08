Berliner Senat will fairen Handel stärken

Die Berliner Verwaltung will ihr Beschaffungswesen künftig stärker an sozialen Kriterien ausrichten. Dazu hat der Berliner Senat am Dienstag einen Bericht zur Stärkung des „Fairen Handels“ beschlossen.

red/epd 20.08.2024 - 16:55 Uhr

Die Berliner Verwaltung will künftig ihr Beschaffungswesen stärker nach sozialen Kriterien ausrichten. Dazu beschloss der Berliner Senat am Dienstag einen Bericht zur Stärkung des „Fairen Handels“. In einem entsprechenden Aktionsplan soll bis Ende 2025 eine Ausführungsvorschrift mit Kriterien für den „Fairen Handel“ bei der öffentlichen Auftragsvergabe erarbeitet werden, teilte die Senatswirtschaftsverwaltung nach der Senatssitzung mit. Das Land Berlin und die landeseigenen Unternehmen geben den Angaben zufolge jährlich mehr als fünf Milliarden Euro für die Beschaffung von Lieferungen und Leistungen aller Art aus.